Play-off maçlarında ’VAR’ sistemi kullanılacak

Lig Play-off maçlarında Türkiye’de resmi olarak ilk kez online Video Yardımcı Hakem Teknolojisi (VAR) uygulanacak.

Bu akşam oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-Boluspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor maçında uygulanacak olan VAR sistemi ile hakem hatalarını en aza indirgenmesi hedefleniyor. Bu sezon birçok maçta çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları yapılan VAR sistemi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından statü değişikliğine gidilerek play-off maçlarında kullanılabilmesi için zemin oluşturuldu. Bu karar sonrasında Lig’de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off yarı finalleri ile 19 Mayıs’ta Bursa’da oynanacak play-off finalinde VAR online olarak hayata geçecek. Futbolda akışı bozmadan adaleti sağlamayı amaçlayan VAR sistemi TFF, FIFA ve IFAB arasında yapılan protokoller sonucu gerçekleşecek. Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan sistem, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak.

VAR uygulaması her uygulamada değil sadece 4 durumda devreye girecek. Sistemin devreye gireceği durumlar ise şöyle:

"Öncelikle gollerde kullanılabilecek. Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek için uygulanacak. Penaltı ve penaltı değil kararlarında da sistem devreye girecek. Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek için sistem kullanılabilecek. Direkt kırmızı kartlarda da VAR sistemine başvurulabilecek. Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığı tespit edilecek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halindeki itirazda da VAR sisteminden faydalanılabilecek. Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini görebilmek için sistem devreye girecek."