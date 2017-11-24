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24 Kasım 2017 10:44

Polis Gücünün sağlık sponsoru Anka Hastanesi

Gaziantep Polis Gücü Sporun sağlık sponsorluğunu üstlenen Anka Hastanesi sporcuların sağlıkla ilgili her türlü desteğini sağlarken Polis Gücü Spor Bayan Hokey Takımı, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni ziyaret ederek, kendilerine verilen sağlık hizmetlerinden dolayı Anka Hastanesi yönetim kuruluna günün anısına teşekkür plaketi verdi.

Polis Gücünün sağlık sponsoru Anka Hastanesi

24 Kasım 2017 10:44


Polis Gücü Spor ’un bütün takımlarına verdikleri destek nedeniyle Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimine teşekkür eden sporcular, daha büyük başarılara imza atacakları söylediler. Polis Gücü Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Bozan ve Genel Sekreter İsmail Eryoldaş ise takımlarına sağlık sponsoru olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne gösterdikleri ilgiden dolayı minnettar olduklarını belirterek, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu’na teşekkür plaketi verdiler.


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu; “Günümüzde futbolun ön planda olduğu bir dönemde genç kızlarımızın hokey gibi zor bir branşta faaliyet göstermeleri gurur verici. Polis Gücü Bayan Hokey Takımı’nın aldığı başarılarla biz de gururlanıyoruz. Böylesine başarılı bir kulübe sağlık sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz. Gelecek sezonda da sponsorluğumuz devam edecek. Kızlarımızı Avrupa’da da iyi yerlerde görmek istiyoruz" dedi.


- Polis Gücü Spor Eurohockey yolcusu


29 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında Mersin’de Süper Lig maçlarının başlayacağını dile getiren Polis Gücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Bozan ise , " Süper Lig’de iyi mücadele edip, başarılı olmak istiyoruz. 18-21 Mayıs 2018’de ise Eurohockey Kulüpler Şampiyonası’na katılacağız. Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek şampiyonada hedefimiz al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktır. Çıktığımız bu zorlu yolda mücadele ederken Özel Gaziantep Anka Hastanesinin desteği gücümüze güç katıyor. Sporcularımızın sağlık konusunda emin ellerde olduğunu görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.




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