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04 Aralık 2017 18:18

Polis, kaçan hırsızlık zanlılarını yakaladı

Gaziantep’te polis, yaptıkları hırsızlık olayının ardından kaçmaya çalışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, kaçan hırsızlık zanlılarını yakaladı

04 Aralık 2017 18:18


Gaziantep’te Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan bir ikamette hırsızlık olayının ihbarı üzerine ekipler, olay yerine intikal etti. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi şahısların kaçtıkları yön ve eşgallerini belirleyen ekipler, aracı telsiz anonsu ile polis merkezine bildirdi. Ordu caddesi istikametine kaçan aracı Başkarakol civarında durduran ekipler, araç içerisindeki M.Y ve H.Ç isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı.


Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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