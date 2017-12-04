Polis, kaçan hırsızlık zanlılarını yakaladı

Gaziantep’te Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan bir ikamette hırsızlık olayının ihbarı üzerine ekipler, olay yerine intikal etti. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi şahısların kaçtıkları yön ve eşgallerini belirleyen ekipler, aracı telsiz anonsu ile polis merkezine bildirdi. Ordu caddesi istikametine kaçan aracı Başkarakol civarında durduran ekipler, araç içerisindeki M.Y ve H.Ç isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.