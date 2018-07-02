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02 Temmuz 2018 17:41

Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep (İHA)Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Yunus timlerince yapılan uygulamada, bin 570 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Polis suçlulara göz açtırmıyor

02 Temmuz 2018 17:41

Konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri görevlilerince Şehitkâmil İlçesi eski Nizip yolu üzerinde yapılan uygulamada Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan aramada bin 570 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan H.G., A.K., Z.K., B.G. ve E.K. isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Haklarında yapılan yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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