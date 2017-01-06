Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 19:05

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

06 Ocak 2017 19:05

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, kaleşnikof silah ve ait mermiler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “6 Ekim 2016 günü ilimiz otoban gişelerinde yapılan uygulamada Van ilinden ilimize gelmekte olan şehirlerarası yolcu otobüsü durdurularak, yapılan kontrollerde otobüs içerisinde yolcu olan, D.Ş ve A.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde D.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranmakta olduğu tespit edildi. Şahıslara ait valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 200 gram ağırlığında uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan mahkemeye sevk edildi. Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerimizin ilimiz Barak Mahallesinde bulunan bir ikamete yapmış oldukları operasyonda satışa hazır vaziyette 20 gram ağırlığında uyuşturucu maddesi ve ikamet içerisinde 1 Kaleşnikof marka Uzun namlulu silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ve 100 adet Kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.K., Y.K., Y.Ü., E.F isimli şahıslar yakalanarak adli tahkikata başlandı’’ denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
6
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Pazar
    Kuvvetli Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    4°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç