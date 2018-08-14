Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azalması için Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda,

9 kilo 500 gram esrar, 121 kök kenevir bitkisi, 26 gram metamfetamin (ateş-buz), 18 gram eroin, 18 gram sentetik bonzai, 7 adet ecstasy hap ile 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 7 bin 430 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 7’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.