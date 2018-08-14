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14 Ağustos 2018 18:49

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gaziantep’te yapılan operasyonlar sonucu, 9 kilo 500 gram esrar, 121 kök kenevir bitkisi, 26 gram metamfetamin (ateş-buz), 18 gram eroin, 18 gram sentetik bonzai, 7 adet ecstasy hap ile 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 7 bin 430 TL para ele geçirildi.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

14 Ağustos 2018 18:49


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azalması için Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda,


9 kilo 500 gram esrar, 121 kök kenevir bitkisi, 26 gram metamfetamin (ateş-buz), 18 gram eroin, 18 gram sentetik bonzai, 7 adet ecstasy hap ile 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 7 bin 430 TL para ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 7’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.




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