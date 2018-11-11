Polisgücü 81 gol attı ligi namağlup tamamladı

Etap maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ligin son gününde de bütün maçlarını kazanarak namağlup unvanla ilk etabı 9'da 9 namağlup unvanla lider tamamladı.

Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı son iki günde karşılaştığı Boybeyi Spor Hokey Takımını 15-0, Bolu Belediyesini 9-2 ve bu gün karşılaştığı Nizip Belediye Spor Hokey Takımını 6-2'lik farklı skorlarla yenerek Hokey Süper Ligin ilk etabını 27 puanla lider tamamladı. Toplam 9 maç yapan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı 81 gol atarak yeni bir rekora imza attı. Trophy öncesi sporcuların adeta Trophyprovası yaptığı Süper Ligin ilk etabında takımın eksiklerinin de tespit edildiğini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde önceki gün meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerimize Allahtan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bugün süper ligde aldığımız bu başarıyı Hakkari şehitlerimize armağan ediyoruz. Milletimizi vatanımızı korumak uğruna canlarını esirgemeyen ve 24 saat sınırlarımızı koruyan güvenlik güçlerimize askerlerimize ve polisimize teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Amasya'da Trophy'nin provası yapıldı

Hokey süper ligini namağlup unvanla lider tamamlayan sporcuları ve teknik ekibi de kutladığını ifade eden Başkan Kaplan “Sporcularımızı gözlerinden öpüyorum. Süper ligin ilk etabını 27 puanla, dokuzda dokuz namağlup unvanla tamamlamışlardır. Şubat 2019'da Hırvatistan'da katılacağım Avrupa Trophy ligi öncesi elde edilen sonuç çok önemlidir. Takım ve kulüp olarak tamamen Şubat 2019'da yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy ligine odaklandık. Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da en üst ligde top koşturan tek takımıyız ve bu millete vefa borcumuzu şampiyon olarak ödemek istiyoruz. Yüksek moral ve motivasyona sahip olan takımımızda görev alan sporcularımızı, teknik adamlarımızı kutluyor, bizlere destek veren herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Takım bizi şaşırtmadı

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımının Amaysa'da gerçekleştirilen şampiyona da kendisini şaşırtmadığını ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım'da sporcuların yürekleriyle galip geldiğini ve Trophy öncesi bütün sporcuların performansını görme şansı yakaladıklarını ifade ederek tespit edilen eksiklerin giderileceğini de sözlerine ekledi. Ekibi kutlayan Baş Antrenör Yusuf Kaplan “Amasya'da bizleri yalnız bırakmayan kulüp başkanımız Sayın Mehmet Kaplan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başarılarımızın altında imzası olan başkanımız daima takımlarımızın arkasında ki dik duruşunu koruyarak bizleri motive etmiştir. Aralık ayının sonunda ikinci etap karşılaşmaları sonucu gerek erkek gerekse kadın takımlarımızın Türkiye şampiyonu olarak ligi tamamlayacaklarına inanıyorum” dedi.

Baş Antrenörlüğünü Yusuf Kasım'ın, antrenörlüğü Mustafa Karalar'ın yaptığı Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımında Mustafa Öğretici, Samet Ceylan, Yakup Bahrami, RezaNorouzadeh, RezaEbadıfar, Mahmut Yunus Cengiz, Celal Aydın, Kamil Dönmez, Ahmet Çeker, Veysi Gürler, Ali Akın Özkılıç ve Batuhan Erman görev aldı,