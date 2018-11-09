Polisgücü Amasya'da rakiplerine gol yağdırıyor

Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ligin ikinci maçında Kahramanmaraş Hokey Takımını 8-2'lik farklı skorla yendi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 - 2019 Sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları maçlarında ikinci gününde de rakiplerini adeta gol yağmuruna tutan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı 12 puanla liderlik koltuğunu korudu. Süper Lig'in ikinci gününde karşılaştığı Osmaniye Hokey Takımını gol yağmuruna tutan Polisgücü ekibi maçı 11-2'lik rekor bir skorla kazanırken günün ikinci maçında Kahraman Maraş Hokey Takımını 8-2'lik farklı bir skorla yenerek liderlik koltuğundaki yerini pekiştirdi.

Takımı kutlayan Başkan Mehmet Kaplan ligi lider tamamlayacaklarını, takımın ve sporcuların morallerinin yüksek olduğunu ifade etti. Baş Antrenörlüğünü Yusuf Kasım'ın, antrenörlüğü Mustafa Karalar'ın yaptığı takımda Mustafa Öğretici, Samet Ceylan, Yakup Bahrami, Reza Norouzadeh, Reza Ebadıfar, Mahmut Yunus Cengiz, Celal Aydın, Kamil Dönmez, Ahmet Çeker, Veysi Gürler, Ali Akın Özkılıç ve Batuhan Erman görev alıyor. Süper Lig'e çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım, sporcuların yüksek morale sahip olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa Trophy ligindeki tek takımı olduğuna dikkat çekerek "Kadın hokey takımımız gibi erkek hokey takımımızın da ilk etabı lider tamamlamasını istiyoruz. Şu ana kadar dört maç yaptık ve dördünü de farklı skorlarla kazandık. Bundan sonraki maçlarımızda da aynı performansı sergileyeceğimize inanıyorum" dedi.