Polisgücü Hokey takımı koşar adım şampiyonluğa

Hem kadın hemde erkek takımları, müsabakalarda farklı galibiyetlerle namağlup bir şekilde hedefe ilerliyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Konya Saraçoğlu Hokey Sahası’nda düzenlenen Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçlarında son dönemece girilirken Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımları rakip kaleleri adeta gol yağmuruna tutuyor. Anka Hastanesi sponsorluğundaki kadın ve erkek takımları, ligi hem namağlup, hem de hokey tarihinde önemli rekora da imza atarak tamamlamayı hedefliyor.

Lige hızlı başlayan ve 4-0, 6-0, 7-1 gibi farklı skorlarla maçları tamamlayan takımlar, ligin son dönemecinde de farklı skorlarla galip gelerek, namağlup bir şekilde şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Süper Lig’de esen Polisgücü fırtınasından memnuniyetini dile getiren Gaziantep Polisgücüspor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası öncesi Konya’da gerçekleştirilen Süper Lig de moral bulan takımlarımız, dolu dizgin yoluna devam ediyor. İnşallah takımlarımız 18-21 Mayıs tarihleri arasında umarım Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya daha imza atacaklardır. Son maçlarımızda da rakiplerimizi yenerek, Avrupa’ya Türkiye şampiyonu iki takım göndermek istiyoruz. Sporcularımıza, destekçilerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.