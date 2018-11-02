Polisgücü Kadın Hokey Takımı Alanya'da şampiyonluğa koşuyor

Alanya'da devam etmekte olan Türkiye Hokey Federasyonu 2017-2018 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etap maçlarında rakiplerine şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı üçte üç yaparak şampiyonanın en iddialı takımı olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye Hokey Federasyonu 2017-2018 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etap karşılaşmaları 1 Kasım'da Alanya'da başladı. Ligin favori takımı Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Takımı oynadığı ilk üç maçı da kazanarak ligde üçte üç yaptı. İlk maçını Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Takımıyla yapan ve 8-0'lık farklı bir skorla maçın galibi olan Gaziantep Polisgücü Spor kadın hokey takımı ikinci maçında da Kahramanmaraş Kadın Hokey Takımını 6-0'lık bir skorla yendi. Bugün karşılaştığı üçüncü maçında da Bolu Belediye Spor Hokey Takımına şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı rakibini 2-1'lik sporla yenerek süper ligdeki puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bugün akşam saatlerinde Gaziantep Doruk Spor Kadın Hokey Tamıyla dördüncü maça çıkacak olan Gaziantep Polisgücü maçla ilgili son hazırlıklarını da tamamladı.

Antrenörlüğünü Mustafa Karalar'ın yaptığı takımda takım kaptanlığını Leyla Öztürk sürdürürken takımda Seda Öztürk, Meryem Oymak, Emine Çelik, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Nurhan Çınar, Hazime Kızılırmak, Emine Çağla Cengiz ve Zeynep Ertan oynuyor. Takımın kalesini ise Elif Küpeli ve Fatma Çil koruyor. Süper ligin favori takımı olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "1 Kasım'da Alanya'da başlayan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etap maçlarında ilk üç maçımızı namağlup unvanla kazandık. Takımımız şampiyonaya iddialı hazırlandı. Önümüzdeki maçları da kazanacağımıza ve ekibimizin ikinci etap maçları sonrasında Türkiye Şampiyonu olacağına inancımız sonsuz. Bugün Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi haline gelen takımımızın yeni sezonun şampiyonu olmasını ve 2020 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kapalı Alan Şampiyonasına katılmasını temenni ediyorum” dedi.