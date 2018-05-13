Polisgücü Kadın Hokeycileri şampiyonluk için sahaya çıkıyor

18-21 Mayıs tarihlerinde Viyana’da yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan ekibin moralinin yüksek olduğu bildirildi.

7-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig 2. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı rakipleri karşısında üstünlüğünü koruyarak 39 puanla liderliğini sürdürürken, bugün şampiyonluk için son maçına çıkacak. Son olarak karşılattığı Nizip GSK Kadın Hokey Takımını da 6-1’lik skorla yenen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, toplam gol sayısını 81’e çıkararak önemli bir rekora imza attı. Bugün ligin en güçlü takımlarından birisi olan Bolu Belediye Sporla maç yapacak olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor. Forma sponsorluklarını Anka Hastanesi ve Festival Halının yaptığı Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı 18-21 Mayıs tarihleri arasında Viyana’da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

7-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanan 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 2. Etap maçlarında karşılaştığı Bolu Belediye Spor karşısında maçı 3-2 kaybeden takım, 34 puanla ikinciliğe düşerken, bu gün sürpriz yaparak liderlik koltuğuna oturabilir. 13 maçın 12’sini farklı skorlarla kazanan Erkekler Hokey Takımının 34 puanı bulunuyor. Güçlü rakibi Bolu Belediye Sporun bu gün alacağı sonuç lig deki şampiyonu belirleyecek.

Viyana öncesi Türkiye Şampiyonluğu moral verecek

Konya’da maçları yakından takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Güçlü rakiplerimiz karşısında süper ligin liderliğini kadın takımımız kimseye kaptırmadan büyük bir başarıyla bugüne geldi. Bugün ligin en güçlü takımlarından birisi olan Bolu Belediye Spor ekibiyle maç yapacağız. İlk yarıda yendiğimiz bu ekibi bu gün de yenerek takımımızın şampiyonluğunu ilan etmek istiyoruz. Sporcularıma ve teknik ekibime güveniyorum” diye konuştu.