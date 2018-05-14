Polisgücü Kadın Hokeycileri Türkiye Şampiyonu

Erkekler kategorisinde de Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Konya Saraçoğlu Stadında gerçekleştirilen 2017-2018 Sezonu Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig son bulurken Türkiye’nin Hokey Süper Ligindeki en güçlü ekibi olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’dan alan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı mutluluklarını Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik direktörleri Yusuf Kasım ve Ayşegül Kasım’la paylaştı. Lig liderliğini son ana kadar koruyan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ise son maçlarında Bolu Belediye Spor karşısında 3-2’lik bir skorla maçı kaybedince Türkiye ikinciliği elde ederek ikincilik kupasını aldı.

"Avrupa Şampiyonasına odaklandık"

Zorlu bir etap geçirdiklerini ifade eden Gaziantep Polisgücüspor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan sporcu ve teknik adamları kutladığını ifade ederek Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonasına odaklandıklarını belirterek her iki takımın 17 Mayıs Perşembe sabahı şampiyonaya katılmak üzere Gaziantep’ten ayrılarak Avrupa’ya gideceğini ifade etti. Kaplan, “Bugün Gaziantep adına çok mutluyuz. Şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirdik. Sporcularımıza güveniyorum. Bundan sonraki hedefimiz 18-21 Mayıs tarihleri arasında Kadın Hokey Takımımız Viyana’da Erkek takımımız ’da Kopenhag da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında mücadele edecek. Şu an itibarıyla tamamen bu maçlara odaklandık. Teknik direktörlerimiz Yusuf ve Ayşegül Kasım başta olmak üzere bütün sporcularımızı kutluyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.

Alkışlar Yusuf ve Ayşe Kasım’a

Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımlarına Türkiye ve Avrupa Şampiyonluklarını defalarca yaşatan takımların teknik direktörleri Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım sporcuları kutladıklarını her iki takımın da Avrupa öncesi Konya’da moral bulduğunu belirterek “Önümüzde Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Şampiyonluk Maçları var. Kadın Hokey Takımımız Viyana’da Erkek takımımız ’da Kopenhag da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında mücadele edecekler. Tek hedefimiz bundan sonra bu iki şampiyonayı da şampiyon olarak bitirerek Türkiye’ye iki Avrupa Şampiyonluğu kazandırmak. Ekiplerimiz 17 Mayıs 2018 tarihinde Gaziantep’ten İstanbul aktarmalı olarak Viyana ve Kopenhag’a gidecek. Hokey alanında dünya genelinde tanınan iki takımın teknik direktörleri olmak bizler için büyük onur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’i dünyaya taşıyan Polisgücü hokeyin sporcuları

Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüklerini yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Takımlarının sporcuları şu isimlerden oluşuyor:

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımında Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter görev alıyor. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımında da Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin görev alıyor.