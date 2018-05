Polisgücü Kadın ve Erkek Hokeycileri Avrupa gitti

İki kafile olarak yola çıkan hokeycilerden Erkek Takımı Kopenhag’a, Kadın Takımı ise Viyana’ya gitti. Sabahın erken saatlerinde Gaziantep Havalimanı’nda buluşan sporcuların morallerinin yüksek olduğu gözlenirken Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan tek hedeflerinin her iki takımın da Avrupa Şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmek olduğunu ifade etti. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede maçlara iyi hazırlandıklarını ve geçtiğimiz hafta Süper Lig’de Türkiye kupasını Gaziantep’e getirdiklerini ifade ederek, “Önümüzde zorlu maçlar var. Her iki takımımız da bu zorlu maçlarda Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaşacak. Sporcularımızın moralleri yüksek. Her türlü teknik çalışmayı yaptık. Dileğimiz bu şampiyonalardan kupalarla olarak dönmektir” dedi.