Polisgücü Süper ligi birinci etabı lider tamamladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etabını namağlup unvanla lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımının başarısı Gaziantep'te sevinçle karşılandı. Takımı liderliğe taşıyan sporcu ve teknik adamları kutlayan Başkan Mehmet Kaplan süper lig kupasını Gaziantep'e getireceklerini ifade etti.

Alanya'da 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 - 2019 Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etabı tamamlandı. Birinci etabı namağlup unvanla lider olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı zorlu ligin ilk etabını 19 puanla tamamladı. Takımına güvendiğini ve elde edilen başarıların tesadüf olmadığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ikinci etabı da lider tamamlayarak Türkiye şampiyonluk kupasını Gaziantep'e götüreceklerini ifade etti. Takımın Haziran 2019'da Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini de belirten Başkan Kaplan “Sporcularımız ve teknik adamlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi ve bizlere destek veren herkesi kutluyorum. Türkiye Hokey Federasyonu birinci liginin ilk etabını lider tamamladık. İkinci etabı da lider tamamlayarak THF Süperliği şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getireceğiz. Başarılar hiçbir zaman tesadüf değildir. Takımımız her geçen gün uluslararası spor camiasında daha çok tanınıyor. 2019 Haziran ayında Ukrayna'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Takımlar Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğiz. Şimdiden bu şampiyona için çalışmalarımızı başlattık. Önümüzde zorlu bir süreç var ama Gaziantep Polisgücü Spor hokey takımları her türlü zorlu süreci başarıyla geçmiştir. Bu hafta erkek takımımız da Amasya'da Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 2018-2019 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 1. Etap Maçları için 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Amasya'ya gidecektir. Erkek takımızın lider olarak ilk etabı kapatacağına inanıyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

2018 - 2019 Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etabında takımı liderliğe taşıyan teknik ekipte Baş Antrenör Yusuf Kasım, Antrenörler Ayşegül Kasım ve Mustafa Karalar görev yaparken Leyla Öztürk'ün takım kaptanlığını sürdürdüğü lider ekipte Seda Öztürk, Meryem Oymak, Emine Çelik, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Nurhan Çınar, Hazime Kızılırmak, Emine Çağla Cengiz ve Zeynep Ertan takımlarını liderliğe taşırken takımın kalesini Elif Küpeli ve Fatma Çil korudu.

Şampiyonluğa adeta abone olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü önümüzdeki süreçte Gaziantep genelinde sürdüreceği sosyal sorumluluk projeleriyle de adını sıkça duyuracak.