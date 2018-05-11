Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 09:40

Polisgücü’nden gol yağmuru sürüyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında düzenlenen Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2.

Polisgücü’nden gol yağmuru sürüyor

11 Mayıs 2018 09:40

Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek hokey takımları rakip kaleleri adeta gol yağmuruna tutuyor.


Etap’ta Gaziantep Polisgücü Kadın ve erkek takımları sahada rakip kalelere adeta gol yağdırıyor. Forma Sponsorluğunu Gaziantep Anka Hastanesinin üstlendiği Kadın Hokey Takımı rakibi Doruk Spor Hokey takımını 11-0’lık farklı bir skorla yenerek ligdeki puanını 33’e çıkardı.


Liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası öncesi Konya’da adeta şampiyonluk provası yapıyor. Açık Alan Süper Lig karşılaşmalarında Polisgücü Erkek Takımı da rakibi Kahramanmaraş Spor Kulübü karşısında 7-0’lık bir üstünlük sağlayınca gerek erkeklerde gerekse kadınlarda hokeyin liderliği her iki takım içinde namağlup unvanla Gaziantep Polisgücü Spor Hokey takımlarının oldu. Pazar günü tamamlanacak Süper Ligin ardından her iki takım da Avrupa Şampiyon Takımlar Şampiyonasına katılmak üzere Avrupa’ya uçacak.


Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Sporcularımızı ve teknik adamlarımızı yürekten kutluyorum. Her iki takım namağlup unvanla süper lig serüvenini başarıyla sürdürüyor. 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrupa’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Sporcularımızın moralleri yüksek. Avrupa Şampiyonası öncesi elde edilen bu başarılar hepimizin moralini yükseltti. Pazar günü şampiyonluk maçlarının ardından 2017-2018 sezonunun şampiyonu olarak her iki takımımızı Türkiye şampiyonu göreceğimize inanıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
19
°
C
  • Cuma
    19°C
  • Cumartesi
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç