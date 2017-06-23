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23 Haziran 2017 18:35

Polisin aracında ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Gaziantep’te 3 ay önce polis memuru Abdullah Birelli’nin aracının içinde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Polisin aracında ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

23 Haziran 2017 18:35


Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Burç Ormanı civarındaki boş arazide 3 ay önce yaşanan olayda, sabah saatlerinde araçla devriye gezen polisler, emekli polis memuru Abdullah Birelli’yi boş arazide terk edilmiş haldeki 54 KS 359 plakalı otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bulmuştu.


Olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin adreslerine ulaşıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla cinayet şüphelisi Mehmet F, Mehmet K. ve Osman C. adlı şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorguda emekli polis memuruna ait beylik tabancasının da şahıslardan birinin evinde olduğu ortaya çıktı. Daha sonra suç aleti tabanca polislerce bulunduğu adresten alındı.


Her 3 şahıs emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şahıslardan Mehmet K. ve Osman C. serbest bırakılırken, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet A.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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