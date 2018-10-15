İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta yaralı baykuş bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilin ön paneline sıkışmış yaralı baykuş kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilin ön paneline sıkışmış yaralı baykuş kurtarıldı.


İslahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada aracın ön paneline sıkışmış halde yaralı baykuş buldu. Hayvanı gören ekipler şaşkınlık yaşarken, sürücü ise yaralı hayvanı hiç farketmediğini belirtti. Polislerin sıkıştığı yerden çıkardığı yavru baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı baykuş, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.