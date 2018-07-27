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27 Temmuz 2018 11:59

Polislerden yaralı köpeğe şefkat eli

Gaziantep’in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine sığınan ve bir aracın çarpması sonucunda arka iki ayağı tutmayan yaralı köpeğe polisler sahip çıktı.

Polislerden yaralı köpeğe şefkat eli

27 Temmuz 2018 11:59


Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan nöbet kulübesi yanına sığınan ve araç çarpması sonucunda iki arka ayağı tutmayan köpeğe polisler sahip çıkarak, su ve yiyecek verdi.



Pompalı tüfekle köpeği vuranlara ders verdiler


Geçtiğimiz gün Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir binanın girişine sığınan ve pompalı tüfekle vurulduğu tespit edilen köpek herkesin yüreğini sızlatmıştı. Nurdağı Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin köpeğe uzattığı şefkat eli, köpekleri vuran canilere ders verdi. Bitkin olduğu gözlenen köpeğe su ve yiyecek veren polisler, köpeğin yüzünü yıkadıklarını belirterek, "Bunlar da birer can taşıyor ve bu dilsiz canlar da biz insanlara emanettir. Biz de bunlara sahip çıkmalıyız" dedi.


Polisler yaralı köpeği daha sonra tedavi için Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Gaziantep (KİHAYKO) İl Temsilcisine teslim etti.




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