Polisten şok uygulamalar

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler tarafından kentin farklı noktalarında “Şok’’ adı verilen ani uygulamalar yapıldı. Bu uygulamalarda çok sayıda şahıs ve araç arandı. Yunus polislerinin de katıldığı uygulamada kafe ve bazı iş yerlerinde yapılan arama ve sorgulamalarda birçok suç unsuruna rastlandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 3 adet çalıntı motosiklet, 7 adet trafikten men motosiklet, 1 çalıntı plaka ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer yandan bir otomobilin arka koltuğunda bulunan gizli bölmede ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.