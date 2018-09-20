Polisten uyarıcı ve uyuşturucu hap operasyonu

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları operasyonda bir şahsın üzerinden kaçak sigara ile uyarıcı ve uyuşturucu ilaç ele geçirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'ne durumundan şüphe duyulan ve durdurulup üst araması yapılan yabancı uyruklu M.A'nın üzerinden satışa hazır uyuşturucu madde ile uyarıcı hap ele geçirildi. Şahsın sorgudaki ifadesi doğrultusunda Daracık Mahallesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu N.R. isimli şahsın işlettiği bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada ise 93 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 adet uyarıcı sprey ele geçirildi. İş yeri sahibi şüphelinin aynı gün içerisinde ikametinde yapılan aramalarda ise ayrıca 590 paket kaçak sigara yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu M.A. ve N.R. isimli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi.