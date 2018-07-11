Polisten uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Şehitkamil bölgesinde bazı ev ve iş yerlerine yapılan uyuşturucu operasyonunda E.S, S.K, E.Ç ve A.H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Binevler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet dolu fişek, 2.42 gram esrar, 1.25 gram metamfetamin, 1 adet esrarı toz haline getiren alet, 1 adet hassas terazi, 1 adet kılıç ele geçirildi. Şahısların haklarında düzenlenen yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.