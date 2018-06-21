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21 Haziran 2018 12:40

Pompalı tüfekle öldürülen aile bireyleri yan yana defnedilecek

Gaziantep’in Nizip ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen kadın ile anne ve babası yan yana defnedilecekGaziantep’in Nizip ilçesinde dün özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Eyyup Y.

Pompalı tüfekle öldürülen aile bireyleri yan yana defnedilecek

21 Haziran 2018 12:40

Gaziantep’in Nizip ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen kadın ile anne ve babası yan yana defnedilecek


Gaziantep’in Nizip ilçesinde dün özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Eyyup Y. tarafından pompalı tüfekle öldürülen boşanma aşamasındaki eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir Köse ve kayınvalide Gülsüm Köse’nin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.


Otopsinin ardından cenazeler Nizip Asri Mezarlık morguna götürüldü. Buradan Bahçeli Mahallesi’ne götürülen cenazeler, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana kazılan mezarlara defnedilecek.


Öte yandan, yaralanarak hastaneye kaldırılan kayınbirader Yunus Köse’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.




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