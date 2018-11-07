Potada yeni sezon heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığınca organize edilen yerel altyapı liglerinde ve ulusal şampiyonalarda başarı grafiğini her geçen gün yükselten Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmanlar ve hazırlık müsabakalarıyla devam ediyor. Erkekler kategorisinde 5 bayanlar kategorisinde ise 2 toplamda 7 farklı takımla parke üzerinde yerini alacak olan yeşil-siyahlı kulüpte hedef il şampiyonluklarının ardından bölge şampiyonasından da başarıyla ayrılarak TBF Anadolu Şampiyonlarında Gaziantep'i temsil etmek. Altyapıda gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında ay-yıldızlı forma giyme şansını yakalayan dev adamlarla ve potanın perilerini yetiştiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yeni sezonda da milli takımlara gönderdiği sporcu sayısını artırmayı hedefliyor.

“Parkeye iyi bir oyun yansıtmak istiyoruz”

Gaziantep Üniversitesi Okul Basketbol Takımı ile gerçekleştirdikleri hazırlık müsabakasının ardından 2018-2019 sezonuna ilişkin değerlendirmeler de bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Baş Antrenörü Cuma Ağcabay, “Yeni sezon kısa bir süre sonra start alacak. Tüm ekibimizle yeniden parke üzerine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Atletizm antrenmanlarıyla başladık; sürat, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarıyla devam etti. Teknik ve taktik çalışmalara geçtiğimiz süreçte ise sporcularımızın uyum süreci tamamlanmış oldu. Bu andan itibaren eksiklerimizi tamamlamak ve performans grafiğimizi daha da yukarıya taşımak adına çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürdük. Son aşamada ise hazırlık müsabakalarına yer veriyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra en önemli hedefimiz parke üzerine iyi bir basketbol yansıtmak, güzel bir oyunla izleyenlere seyir zevki yüksek bir müsabaka izletmek. Bu yıl U18 Basketbol Takımımızda forma giyen sporcularımız, aynı zamanda Büyük Erkeler Ligi'nde de sahadaki yerlerini alacaklar. İnşallah sezonu başarılı bir şekilde tamamlar. İnşallah önce il şampiyonu olur, akabinde bölge ve Anadolu Şampiyonalarında Gaziantep'i başarıyla temsil ederiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, fair play çerçevesinde bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.