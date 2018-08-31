Potada Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

Basketbola olan sevginin her geçen gün büyüdüğü Gaziantep’te organizasyona yüzlerce dev adam ve potanın perisi katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3x3 Salon Basketbolu Turnuvası ile geleneksel spor organizasyonlarına yeni bir halka daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen etkinlikte farklı yaş gruplarında 220’nin üzerinde basketbolcuyu parke üzerinde buluşturdu. 96 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu’nun,işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini yaktığı Büyük Taarruzda yaşanılanlar, alanında uzman eğitmenler aracılığıyla organizasyona katılan sporcu öğrencilere anlatıldı. Kazananın ve kaybedenin olmadığı organizasyonda tüm katılımcı sporculara günün anısına madalya ve katılım belgeleri armağan edildi.

“Sporcu öğrencilerimiz milli bir bilinçle yetişiyor”

Resmi bayramları ve önemli günleri düzenledikleri geleneksel spor organizasyonlarıyla büyük bir coşku ile kutladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanlarında çocukların ve gençlerin milli bilinçle yetiştiğini ifade etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3x3 Salon Basketbolu Turnuvası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, “Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 96. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos Zaferi; milletimizin göğsünde iman, yüreğinde bağımsızlık ve özgürlük sevdası olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde gururumuz ve sevincimiz geleneksel hale getirdiğimiz spor organizasyonlarında taçlandı. Düzenlenen 3x3 Salon Basketbolu Turnuvasında farklı yaş gruplarında 220’nin üzerinde basketbolcuyu parke üzerinde buluşturduk. Organizasyona katılan tüm dev adamları ve potanın perilerini yürekten kutluyorum. Spor alanlarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz milli bir bilinçle yetişiyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımızın temsilcilerine ve tribünlerden müsabakaları takip eden değerli sporcu velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.