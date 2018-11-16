Potanın perileri "Atatürk Kupası" için mücadele etti

Sanko Okulları, "Atatürk Kupası 6. Liseler Arası Genç Kızlar Basketbol Turnuvası” düzenledi.

Abdulkadir Konukoğlu Spor Merkezinde düzenlenen turnuvaya, Sanko Ortaokulu Yıldız Kızlar, Sanko Liseleri Kız Takımı, Yeryüzü Koleji, Deva Koleji, Seçkin Koleji, Gülşen Batar Anadolu Lisesi ve Merkez Anadolu Lisesi olmak üzere yedi takım katıldı. Turnuva sonunda Nihal Bartık, Deniz Körcük, Nurdan Ahi, Umut Dalsüren, Ece Özkeleş, Sezer Fadıloğlu ve Eylül Özpolat'dan oluşan SANKO Ortaokulu Yıldız Kız Takımı birincilik kupasını kucaklarken, Yeryüzü Koleji ikinci, Deva Koleji ise üçüncülük derecelerini elde etti.