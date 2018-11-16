İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Potanın perileri "Atatürk Kupası" için mücadele etti

Sanko Okulları, "Atatürk Kupası 6.

Sanko Okulları, "Atatürk Kupası 6. Liseler Arası Genç Kızlar Basketbol Turnuvası” düzenledi.


Abdulkadir Konukoğlu Spor Merkezinde düzenlenen turnuvaya, Sanko Ortaokulu Yıldız Kızlar, Sanko Liseleri Kız Takımı, Yeryüzü Koleji, Deva Koleji, Seçkin Koleji, Gülşen Batar Anadolu Lisesi ve Merkez Anadolu Lisesi olmak üzere yedi takım katıldı. Turnuva sonunda Nihal Bartık, Deniz Körcük, Nurdan Ahi, Umut Dalsüren, Ece Özkeleş, Sezer Fadıloğlu ve Eylül Özpolat'dan oluşan SANKO Ortaokulu Yıldız Kız Takımı birincilik kupasını kucaklarken, Yeryüzü Koleji ikinci, Deva Koleji ise üçüncülük derecelerini elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.