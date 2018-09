Prematüre bebek Gaziantep’te hayata tutundu

Iğdır’da 7 aylıkken doğan ve ölüm riski bulunan Ecrin, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla sevk edildiği Özel Gaziantep Anka Hastanesinde tedavi altına alındı. Iğdır Devlet Hastanesinde 7 aylıkken 700 gram olarak dünyaya gelen Gizem ve Çetin Sayar çiftinin kız bebekleri Ecrin için 112 Acil Servis ekipleri tarafından yeni doğan servisi olan hastanelerle bağlantıya geçildi. Yapılan araştırmada Iğdır ve yakın illerde yeni doğan servislerinde yer bulunamayınca Özel Gaziantep Anka Hastanesi ile irtibata geçildi. Ambulans uçakla Özel Gaziantep Anka Hastanesine getirilen Ecrin bebeğin sağlıklı bir şekilde hayata tutunabilmesi için yeni doğan ekibi seferber oldu.

“Annesine her gün bebeğinin fotoğraflarını yolladık”

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Iğdır’dan gelen Ecrin bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bebeğimiz bize erken doğumla geldi. Normal şartlarda böyle küçük bebeklerin 1 saatten daha uzun sürecek nakillerine sıcak bakmamaktayız. Çünkü uzun süren bebek nakilleri bebeklerin sağlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu sorunları sağlık görevlilerine iletmemize rağmen çevre illerde hiç yer bulunmadığını söylediler. Bu nedenle biz de, bebeğimizin yaşatabilmek adına bu riski göze aldık ve Ecrin bebeğin hastanemize nakledilmesini kabul ettik. 700 gram ağırlığında olan Ecrin bebek yoğun bakım ünitemize yaklaşık 3 ay tedavi gördü. Normalde 37 haftanın altında doğan bebeklerin yaşama gücü çok düşük oluyor. Ama bu bebeğimiz çok şanslı. Solunum yetmezliği vardı, bu nedenle solunum cihazına bağlı yaşadı. Uzun süre damardan beslendi. Gözü kör olabilirdi, beyin kanaması geçirebilirdi. Biz, hastanemizin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebeğimizin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ettik. Ecrin bebeğin ailesi Gaziantep’e gelemediği için biz her gün bebeklerinin durumu ile ilgili bilgi verip, onlara fotoğraf yolladık. Şu an solunumu, kilo alması, hareketleri normal seyrediyor. Prematüre bebeklerin karşılaştıkları birçok sorunu atlattıktan sonra Ecrin bebeği ailesine sağlıklı bir şekilde, 2 kilo 400 gram ağırlığında teslim etmenin ekibim ile birlikte mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Erken doğan bebeklerin, yüksek teknoloji içeren yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde uzman ekipler tarafından yoğun bir şekilde takip edilmesinin önemli olduğunu da dile getiren Sivaslı, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi bu açıdan gerek cihaz, gerek yoğun bakım ünitesi, gerekse damardan besleme ünitesi açısından üst düzeydedir. Prematüre bebek bakımında günümüzün gerektirdiği tüm donanıma sahibiz. Deneyimli ekibim ile birlikte yönetimimizin sınırsız desteği ile çok üst düzeyde bebek bakımı ünitemizde sağlanmakta, gerek ilimiz gerekse il dışından gelen çok sayıda hastaya bakmaktayız" ifadelerini kullandı.

“Bebeğim Gaziantep’te yeniden doğdu”

Iğdır’dan Gaziantep’e gelen ve bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Gizem Sayar, "Doğumdan sonra ameliyat oldum. Bu nedenle Gaziantep’e gelemedim. Bebeğimden uzakta olmak benim için çok zordu. Ancak, Özel Gaziantep Anka Hastanesi yoğun bakım ekibi, bana her gün bebeğimle ilgili bilgi verip, onun fotoğrafını yollayarak bebeğimin yanındaymışım gibi hissettirdi. Şimdi bebeğimi kucağıma aldım, çok mutluyum Bebeğimi sağlığına kavuşturan ve beni her an onun yanındaymışım gibi hissettiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi doktor ve çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.