Prof. Dr. Celal Ayaz SANKO’da hasta kabulüne başladı

Dr. Celal Ayaz, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Celal Ayaz

1953 yılında Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde doğdu. İlkokulu Bismil, ortaokul ve lise eğitimini Batman’da tamamladı. 1980 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 18 ay Muğla Sağlık Ocağı’nda çalıştı. Ankara’da vatani görevini tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını aldı. Aynı üniversitede 1990 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesörlüğe atandı. Tıp fakültesinde bir dönem yönetim kurulu üyeliği, bir dönem Dâhili Bilimler Bölüm Başkanlığı ve uzun süre Ders Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ayaz, bu süre içinde 25’ten fazla uzmanlık tezine danışmanlık yaptı. Uzun yıllar Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığını, dört dönem Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğin (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönem başkanlık görevini üstlendi.

Prof. Dr. Ayaz’ın, Viral hepatit, menenjit, salmonelloz, bruselloz ve hastane enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli konularda ulusal ve uluslararası yayınlarda 200’ün üzerinde makalesi, uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde posteri bulunuyor.

Bazı ulusal kongrelerde kongre başkanlığı ve düzenleme komitelerinde görev alan Prof. Dr. Ayaz, ulusal birçok kongrede konuşmacı ve oturum başkanlığı yaptı. Birçok hakemli dergide yayın inceleme görevinde bulundu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden Mayıs 2018 tarihi itibarı ile emekli olan Prof. Dr. Ayaz, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev aldı.

Prof. Dr. Ayaz, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde hasta kabul etmeye başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü bünyesinde Hepatit Polikliniği de hizmet vermektedir.

Bu birim sayesinde, Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C hastalarının tüm tahlilleri SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılarak, tedavi hizmeti verilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde tedavi edilen hastalıklar arasında ise, ishaller,İdrar yolu enfeksiyonları (sistit), akut pyelonefrit, Akut Hepatit A,Akut Hepatit B, Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C takip ve tedavileri ile karaciğer biyopsisi, Cilt - yumuşak doku enfeksiyonları, Pnomoni ve tüm ateşli hastalıklar yer alıyor.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.