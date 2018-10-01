Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Sani Konukoğlu Hastanesinde

Dr. Mehmet Yılmaz, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

İç Hastalıkları - Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın hasta kabulüne başlaması ile birlikte Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hematoloji hastaları için kemoterapi uygulamaları da başlatıldı.16 yataklı Hematoloji Servisi ve 9 yataklı ayaktan günübirlik Kemoterapi Ünitesi'nde hastaların tedavisi gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde hematoloji hastaları ile ilgili tüm tedavi hizmetlerinin verileceğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Hastaların konforu için de tüm çabayı sarf edeceğiz. Lösemi, Lenfoma, Myeloma, kansızlıklar ve diğer hematolojik hastalıkların tedavileri için gerekli alt yapımızı hazırladık” dedi. Prof. Dr. Yılmaz, “Çok kısa süre içinde tüm hematolojik laboratuvar tetkikleri ile flowsitometri tetkiklerini de yapacağız. Bu konuda talebi olan hastaneler ile ortak çalışmaya ve işbirliğine de hazırız” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz

Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 1995 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanlık eğitimlerine başladı. Hematoloji uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2003 yılında Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yıl süre ile hematolog olarak çalıştı. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hematoloji Bilim Dalı'nı kurdu. 2007 yılında 3 ay süre ile Hollanda'da LeidenMedical Center'da kök hücre ve terapötikaferez konularında çalıştı.

2007 yılında doçent unvanı aldı. 2008-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde kemik iliği nakli eğitimi aldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eylül 2009 yılında kurulan kemik iliği nakil merkezinin kuruluşunda yardımcı sorumlu hekim olarak görev aldı.Mart 2010'da terapötikaferez yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi üzerine 2010 Ekim ayında Gaziantep'te TerapötikAferez Merkezi'ni kurdu ve bu ünitenin sorumlu hekimi olarak görevini sürdürdü. Flowsitometri ünitesinde danışman hekim olarak hizmet verdi.

2013 yılında profesör unvanını aldı. 11 uluslararası klinik araştırma projesinde görev yaptı. Uluslararası bilimsel dergilerde 52 yayını ve 47 bildirisi, ulusal düzeyde 24 yayını ve 98 bildirisi bulunan Prof. Dr. Yılmaz'ın ulusal düzeyde ve tıp alanında alınmış 11 ödülü bulunmaktadır. Hematoloji Uzmanlık Derneği ve Deneysel Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca Türk Hematoloji Derneği, Aferez Derneği, Avrupa Hematoloji Derneği, Gaziantep Hemofili Derneği ve Gaziantep Talasemi Derneği üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Yılmaz, 1 Kasım 2017 itibarı ile görev aldığı SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hematoloji Bilim Dalı kuruluş çalışmalarını başlattı. Hematoloji ünitesinde günübirlik kemoterapi işlemleri, akut lösemi, lenfoma, myeloma, hemofili ve diğer hematolojik hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Hematoloji laboratuvarında ise hematolojik laboratuvar incelemeleri ve diğer çalışmalar yapılabilmektedir. Kısa süre içerisinde akımsitometri işlemleri yapılabilecektir. İleriye yönelik olarak klinik ve laboratuvar çalışmaları hematolojik hastalıklarla ilgili olarak diğer faz çalışmalarının (kemik iliği transplantasyonu) alt yapı hazırlıkları devam etmektedir.