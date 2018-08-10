Prof. Dr. Necdet Aybastı emekli oldu

Dr. Necdet Aybastı uzun yıllar hizmet verdiği Gaziantep Üniversitesi’nden emekli oldu.

GAÜN Hastanesi Oditoryumunda düzenlenen emeklilik törenine Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Can Demirel, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Borazan, Dr. Öğr. Üyesi Handan Haydaroğlu Şahin, GAÜN Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyeleri, hastane müdürleri, müdür yardımcıları, birçok sayıda doktor ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp,“Bugün hüzün duyduğumuz bir gün. 28 senedir birlikte çalıştığımız Necdet hocamızın emekli olması sebebiyle bir aradayız. 1988 yılında bu fakülte açıldığında hiçbir şey yoktu. Necdet hocam, ben ve bizler gibi birçok idealist arkadaşın sayesinde ortada hiçbir şey yokken birer anabilim dalı oluşturulmaya çalışıldı. Bu insanlara şükran borçluyuz. Bugün geldiğimiz nokta bir başarı hikâyesidir. Tıp fakültesi olarak Türkiye’de ilk 10’un içerisinde yer aldığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Bizim bu duruma gelmemize vesile olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Necdet hocamla 28 seneyi aşan bir sürede birlikte çalıştık. Hocamızın gerek fakültemize, gerek hastanemize gerekse anabilim dalımıza çok fazla katkısı oldu. Onu çok güzel hatıralarla uğurlayacağız. Kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi. Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise, “Necdet hocayla ilgili çok güzel anılarım var. Emeklilik tabii ki güzel bir şey. Arkamızda hoş bir seda bırakabiliyorsak, güzel bir şekilde anılıyorsak bu bana göre çok mutlu olunması gereken bir şeydir. Emeklilikten sonra güzel yâd edilebilmeli. Ayrıldığınız kurumdan bir kapı aralığı bırakılmalıdır. Dönüp o kapıdan girildiğinde, insanlar seni o kapıda kucaklayabilmelidir. Necdet hocamla insani yönlerden çok noktada buluşuyoruz. Hocamı hem sağlıklı bir şekilde bu yıla kadar mesleğini icra ettiğinden dolayı hem de örnek bir öğretim üyesi, örnek bir hekim olduğundan dolayı kutluyorum. Tüm çalışanların böyle güzel anılarla emekliliğini tamamlamasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.