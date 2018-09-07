Prof. Dr. Nevin Ergun’den 8 eylül dünya fizyoterapi günü mesajı

Dr. Nevin Ergun, 2013 yılında yapılan bir araştırmada fizyoterapistlik mesleğinin dünyadaki en cazip 20 meslek arasında seçildiğini söyleyerek 8 Eylül Dünya Fizyoterapi gününü kutladı.

Prof. Dr. Ergun, "Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu 1996 yılında konfederasyonun resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül tarihini Dünya Fizyoterapi Günü olarak kabul etti. 8 Eylül, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’na üye olan ülkelerde Dünya Fizyoterapi Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

1951 yılında 11 ülke derneğinin bir araya gelerek Dünya Fizyoterapi Konfederasyonunun (WCPT) resmi olarak kurulmasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Ergun, 1969 yılında kurulan Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin (TFD) Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu ve Avrupa Fizyoterapistler Birliğinin daimi üyesi olduğunu bildirdi.

“Fizyoterapi mesleği savaşlar, travmalar, çocuk felci gibi olaylardan sonra doğmuştur”

Ergun, fizyoterapistlik mesleğinin temelinin ülkemizde Onursal Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun 1961 yılında kurulması ile atıldığını anımsatarak, “Fizyoterapistlik mesleği dünyada özellikle savaşlar, travmalar ve çocuk felci epidemilerini takiben oluşan engelli nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Ergun, fizyoterapi ve rehabilitasyonun, hareket yetersizliğine yol açan hastalıklar, yaralanmalar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve fizyoterapi rehabilitasyona özel tedavi yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalı olduğuna vurgu yaptı. Ergun, “Aldıkları eğitimi toplumun değişen gereksinimlerine uyumlandırabilen fizyoterapistler hareket ve fonksiyondaki kayıpları, var olan yetenekleri, özürlülüğü ve engeli değişik ölçme-değerlendirme, özel testler ve yaklaşımlar ile değerlendirir, kişinin fonksiyonel gereksinimleri, yetenekleri ve motivasyonunu göz önünde bulundurarak tedavi programını planlar ve uygular. Bütün dünyada fizyoterapistler Nöroloji, Ortopedi, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı, Jinekoloji, Üroloji, Romatoloji, Psikiyatri, Geriatri gibi tıbbın pek çok alanına hizmet vererek, zamanla toplumun değişen gereksinimlerine göre çeşitli alanlarda özelleşmişlerdir. Sağlığın iyileştirilmesi, kronik hastalıklardan korunma, fiziksel aktivite ve egzersiz, koruyucu fizyoterapi, bakım ve fizyoterapi hizmetlerini kendi bilgi ve yeterlilikleri içerisinde, mesleki yeteneklerini özgürce kullanarak toplumsal sağlığa ciddi anlamda fayda sağlarlar. Dünyada ve ülkemizde ilerleyen yıllarda yaşlı nüfusun artışına paralel olarak, verilecek rehabilitasyon hizmetleri daha da önem kazanacak ve fizyoterapistlik mesleği daha aktif rol oynayacaktır. 2013 yılında BBC’nin yaptığı bir araştırmada fizyoterapistlik mesleği dünyadaki en cazip 20 meslek arasında seçilmiştir” dedi.

“Tüm fizyoterapist meslektaşlarımızın Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutluyoruz”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı olarak, eğitimde kalite bakış açılarıyla Türkiye’de, fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine önemli katkı sağladıklarını da vurgulayan Ergun, “SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü hocaları olarak dünyadaki ve ülkemizdeki tüm fizyoterapist meslektaşlarımızın Dünya Fizyoterapi Günü’nü kutluyoruz. Geleceğimizin emaneti olan gençleri bu kutsal mesleğe ve SANKO Üniversitesi’ne davet ediyoruz” diye konuştu.