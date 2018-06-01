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01 Haziran 2018 14:59

Prof. Dr. Paksoy İslahiye İİBF Dekanlığına atandı

Prof.

Prof. Dr. Paksoy İslahiye İİBF Dekanlığına atandı

01 Haziran 2018 14:59

Dr. Paksoy İslahiye İİBF Dekanlığına atandı


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığına Dr. Hacı Mustafa Paksoy’un vekaleten atandığı bildirildi. GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hacı Mustafa Paksoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığına Rektörlükçe vekaleten atandı. 1968 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğan Paksoy, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Profesörlük unvanı aldı.2018 Yılı Şubat ayında Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanlığına atandı.


Birçok ulusal ve uluslar arası dergilerde makaleleri yayımlanan ve İngilizce bilen Paksoy, evli ve iki kız çocuğu bulunuyor.




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