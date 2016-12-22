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22 Aralık 2016 10:47

Prof. Dr. Zeynel Beyhan Anka Hastanesinde

Prof. Dr. Zeynel Beyhan Anka Hastanesinde

22 Aralık 2016 10:47

Gaziantep’te kısa süre önce hizmete giren Anka Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan,yeni görev yerinde hasta kabulüne başladı.
Merveşehir bölgesinde hizmete giren ve sadece bulunduğu bölgenin değil, çevre illerinde sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye sahip özel Anka Hastanesi, hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan da Anka Hastanesi’nin kadrosuna dahil oldu. Amerika, Avrupa ve Türkiye Endokrinoloji Dernekleri üyesi olan Prof. Dr. Zeynel Beyhan, Özel Anka Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.
Zeynel Beyhan kimdir
Prof. Dr. Zeynel Beyhan, 1976 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984’de iç hastalıkları uzmanı, 1988’de de endokrinoloji uzmanı oldu. 1991 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör unvanı aldı. 2008 yılında kendi isteğiyle GATA’daki öğretim üyeliğinden ayrılıp Gaziantep’te bir süre serbest hekimlik yaptı.
Hastane yönetimi, Zeynel Beyhan’a başarılar dileyerek,Özel Anka Hastanesinin Endokrinoloji Kliniğinde bireylerin iç salgı bezleri ile ilgili bozukluklar araştırılıp tedavi edilebildiğini kaydetti. Ayrıca hastanede sağlık hizmeti verilen her bireyin, kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirilip, yönlendirildiği de belirtildi.



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