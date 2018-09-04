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04 Eylül 2018 16:46

Prof. Dr.Ahmet Mesut Onat, Medical Park’ta

Gaziantep’in başarılı Romatologlarından Prof.

Prof. Dr.Ahmet Mesut Onat, Medical Park’ta

04 Eylül 2018 16:46

Dr. Ahmet Mesut Onat Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.


Romatolg Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat, hastanenin Romatoloji bölümü’nde görevine başladı. 12 yıl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı başkanlığını yürüten Onat, yeni göre yerinde hasta kabulüne başladı.


Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat


Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlığını ve 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilimdalı’nda yandal uzmanlığını tamamlayan Dr. Ahmet Mesut Onat ihtisasının hemen ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nı kurmuştur. 2007 yılında Doçent 2013 yılında da Profesör ünvanlarını almıştır. 2012 yılında 1 yıla yakın, Harvard Üniversitesi’nde araştırmalarda bulunmuştur. 12 yıl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı başkanlığını yürütmüştür.




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