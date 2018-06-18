Prof.Dr. Haluk Ceylan HATEM Hastanesi’nde

Dr. Haluk Ceylan, Özel Hatem Hastanesi’nde de kısmi zamanlı olarak hasta kabulüne başladı.

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Hatem Hastanesi’nde, kısmi zamanlı olarak hasta kabulüne başlayan Haluk Ceylan’ın yenidoğan cerrahisi, gebelikte saptanan bebeğe ait malformasyonların danışmanlığı, çocukların kapalı (laparoskopik) karın ameliyatları, sindirim sisteminde acil cerrahi girişim gerektiren hastalıklar (apandisit, barsak tıkanıklıkları gibi), kabızlık tedavisi, fıtık ameliyatları, penis anomalileri (hipospadias, penis eğrilikleri), sünnet ve inmemiş testis ameliyatları tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları içerisinde yer alıyor.

Prof. Dr. Haluk Ceylan

1966 yılında İzmir’de doğan Ceylan, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ceylan, çocuk cerrahisi ihtisasını 1995 yılında ise İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine 1999 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent ünvanıyla başlayan Dr. Ceylan, aynı kurumda 2005 yılında doçentlik, 2011 yılında ise profesörlük ünvanını almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ceylan’ın uluslararası ve ulusal alanda yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması vardır.