Protokol tribününde ilginç protesto

Yaşanan tepki, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında oynanan Gaziantepspor - Boluspor maçında, stadın protokol tribününde ilginç bir protesto gerçekleşti. Protokolde kendileri için yer ayrılan şehrin milletvekilleri, belediye başkanları ve kent yöneticilerinin sezon başından itibaren takımın hiçbir maçına gelmemesi nedeniyle tepki gösterildi. Şehrin milletvekilleri ve belediye başkanlarının adının yazılı olduğu formalar koltuklara yerleştirildi. Maç boyunca koltuklara kimsenin oturmaması dikkat çekti.

Video ve fotoğraflar paylaşılarak sosyal medyadan da duyurulan eylem, taraftarların yoğun ilgisini gördü.