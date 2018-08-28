Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Hasta Kabulüne Başladı

Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, 1982 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra 2008 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde başladığı uzmanlık eğitimini 2014 yılında tamamladı.

Devlet hizmet yükümlülüğü görevinin ardından 2016-2018 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesiolan Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, Ağustos 2018 itibariyle Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne de başladı.

Uzmanlık eğitimi boyunca ve sonrasında mesleki ilgi alanları arasında bulunan Bilişsel Davranışçı Terapi, Çift ve Aile Terapisi ve Cinsel Terapi alanlarında eğitim alan Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, bu alanlardaki poliklinik hizmetlerini sürdürmektedir. Halen Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen Bilişsel Davranışçı Terapist Sertifikasyonu ve Eğitimine devam etmektedir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan birçok bildiriye katkıda bulunan, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Gaziantep Tabip Odası üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde, Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk’ün yanı sıra, Uzman Psikolog Melis Tümer Süyür, Uzman Psikolog Melisa Özturan, Uzman Psikolog Gözde Kıratlı ve Psikolog Didem Cengiz de hasta kabul etmektedir.

Psikiyatri polikliniği

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ayaktan hastalara poliklinik hizmeti verilmektedir.

Psikiyatri Polikliniğimizde tüm psikiyatrik bozuklukların (depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, şizofreni, bipolar bozukluk, cinsel işlev bozuklukları vb.) tedavileri yapılmaktadır. İlaç tedavilerinin yanı sıra terapi konusunda da deneyimli hekimimiz ve psikologlarımız hastalara destekleyici yaklaşımlarda bulunulmaktadır. Hastalıklar dışında psikiyatri ile ilgili birçok konuda hastalara ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Psikiyatri Polikliniği’nin ayaktan tedavilerde, Sosyal Güvenlik Kurumları ile anlaşması bulunmaktadır.

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.