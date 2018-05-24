Psikolog Didem Cengiz SANKO’da göreve başladı

Psikolog Didem Cengiz, SANKO Hastanesi Pskiyatri bölümünde hasta kabulüne başladı.

Ankara 1986 doğumlu olan Didem Cengiz, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamladı. İlk lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesinde, ikinci lisans eğitimini Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Cengiz, aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalı Yüksek Lisansına devam etti.

2015 yılında Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen Tıbbi Hipnoz eğitimini ve 2018 yılında Gaby Golan’dan Hipnoanalitik Teknikler eğitimlerini tamamlayan Cengiz, 2017 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi GETIPMER (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi) Danışma Kurulu ve GETIPMER Hypnosis-Complementary Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Psikiyatri polikliniği

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde ayaktan hastalara poliklinik hizmeti verilmektedir.

Tüm psikiyatrik bozuklukların (depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, şizofreni, bipolar bozukluk, cinsel işlev bozuklukları vb.) tedavileri yapılmaktadır. İlaç tedavilerinin yanı sıra terapi konusunda da deneyimli hekim ve psikologlar hastalara destekleyici yaklaşımlarda bulunmaktadır. Hastalıklar dışında psikiyatri ile ilgili birçok konuda hastalara ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinin ayaktan tedavilerde, sosyal güvenlik kurumları ile anlaşması bulunmaktadır.