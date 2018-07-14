Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu SANKO’da

Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Kervancıoğlu, baştan ayağa kadar vücudun birçok bölgesindeki darlık, tam tıkanıklık, anevrizma, fistül, iyi ve kötü huylu tümörler gibi birçok vasküler hastalığın endovasküler tedavisini gerçekleştirmektedir. Böbrek ve mezenterik damarlar gibi değişik damarların akut trombozlarında, akciğer, üriner ve gastrointestinal sistem kanamalarında hayat kurtarıcı acil endovasküler tedaviler yapmaktadır. Torasik ve abdominal aorta anevrizmalarını klasik yöntem dışında, komplike olgularda çok az sayıda merkezde uygulanan Chimney tekniği gibi özel yöntemlerle tedavi etmektedir.

Prof. Dr. Kervancıoğlu, karaciğer tümörlerinde kemoembolizasyon(TAKE) ve radyoembolizasyon(TARE) tedavileri ile Gaziantep ve çevresine hizmet vermektedir. Karaciğer tümörü tedavisinde Türkiye’de radyoembolizasyon konusunda deneyim sahibi az sayıdaki hekim arasında olan Kervancıoğlu, son birkaç yılda dünyada gündeme gelen, Türkiye’de henüz yeterince tanınmayan ve ancak birkaç merkezde yapılabilen benign prostat hiperplazisindeendovasküler tedaviyi Türkiye’de ilk uygulayan hekimlerdendir.

Prof. Dr. Kervancıoğlu, Prof. Dr. M. Metin Bayram, Prof. Dr. Ayhan Özkur, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, Uzm. Dr. Zülküf Ekşi ve Uzm. Dr. Mehmet Ali Cüce ile birlikte SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapıyor.

Prof. Dr. A.Selim Kervancıoğlu

2 Nisan 1970 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 1988-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra Çorum’da mecburi hizmetini yaptı. 1997-2002 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını yaptıktan sonra aynı birimde uzman doktor olarak çalışmaya devam etti. 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör unvanlarını aldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda ağırlıklı olarak anjiografi ünitesinde tanısal ve tedavi amaçlı anjiografik işlemler gerçekleştirdi.

Radyoloji anabilim dalı

İleri radyolojik tetkik ve teşhis yöntemlerini geniş çaplı kullanma olanağı sağlayan ünitemiz en gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır. Biri 128 kanallı, diğeri 16 kanallı 2 adet Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi cihazı, 1 adet 1,5 TeslaMagnetik Rezonans Görüntüleme cihazı, 7 adet Ultrasonografi / Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı, 3 adet Dijital Radyoloji Cihazı, 2 adet Seyyar Dijital Röntgen Cihazı, Kemik Dansitometre Cihazı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tektam dijital, kontrastlı mamografi incelemesi ve tomosentez çekimi yapılabilen Mamografi cihazı ve 1 adet DSA (flatdedektörlü dijital anjio cihazı) mevcuttur.

Bu cihazların yardımı ile radyoloji bölümünde, koroner BT anjiyografi dahil olmak üzere tüm noninvazivanjiografik görüntülemeler, BT ve MR görüntülemeleri yanı sıra üçüncü düzey ve 4 boyutlu obstetrik usg ve renkli doppler incelemeleri, ince iğne aspirasyon biyopsileri, tru-cut biyopsileri, apse drenajları, karaciğer, tiroit, meme, prostat, kas ve lezyon biyopsileri, parasentez, torasentez, meme lezyon işaretleme işlemleri, karaciğer ve safra yollarına yönelik girişimsel işlemler (ptk, perkütanbiliyer drenaj, perkütan kist hidatik tedavisi, stent, balon), böbrek ve mesaneye yönelik girişimsel işlemler, karotis/ vertebral arter darlıklarında balon / stent uygulamaları, tanısal amaçlı anjiografiler, damar darlık ve tıkanıklıkların anjiografik görüntülemesi ve tedavileri, anevrizma, vaskülermalformasyon, fistül gibi damar hastalıklarının anjiografik görüntülenmesi ve tedavileri, tümörlere yönelik anjiografiktanı ve tedaviler, kanamalarda anjiografik tedaviler gibi vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemler başarı ile yapılmaktadır.

Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen Sani Konukoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.