Dr. Nida Dai, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir kanser olduğuna dikkat çekerek, uyarıcı belirtilerinin olduğuna dikkat çekti.

Dr. Dai Rahim ağzı kanserinde uyarıcı belirtilere dikkat çekerek, “Rahim ağzı kanseri ilk önce rahim ağzının yüzeyindeki hücrelerde başlar. Böylelikle de düzenli vajinal muayene sırasında teşhis edilmesi kolay olur; çünkü zaten yavaş bir ilerleme sürecine sahiptir. İlk evresi olarak bilinen displazi, kanser öncesi duruma verilen isimdir. Bunun kansere dönüşmesi de uzun zaman alır. Bu kanserin başlıca nedeni cinsel yolla bulaşan (Human papillomavirus) HPV. Bazı enfeksiyonlar kendi kendine ortadan kaybolacağı gibi bazıları da servisteki hücrelerde anormal derecede artış gösterir. Bu virüs bulaştıktan sonra genellikle ilk zamanlarda herhangi bir belirti göstermez. Ancak bazı uyarıcı belirtiler teşhis edilmesinde önemli role sahiptir” dedi.

Rahim ağzı kanseri nedenleri ve risk faktörleri

Rahim ağzı kanserinin nedenleri ve risk faktörü ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Dai, “Rahim ağzı kanseri nedenleri arasında çok sayıda doğum yapmak, erken yaşta cinsel ilişkiye girmek ve sigara içmek sıralanabilir. Bunun yanı sıra HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonu rahim ağzı kanseri için çok önemli bir risk unsurudur. Rahim ağzı kanseri hastalarının yüzde 98'inde HPV enfeksiyonu görülmüştür. Genellikle cinsel ilişki ile bulaşan HPV'in yüzden fazla tipi vardır. Özellikle 16 ve 18 tipleri rahim ağzı kanserine neden olurken, tip 6 ve 11 ise genital organlarda siğillere neden olur. Pek çok kanser gibi rahim ağzı kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Sadece bazı faktörler rahim ağzı kanserinin oluşmasını kolaylaştırabilir ve hastalık sürecini hızlandırabilir. Genel olarak Rahim ağzı kanserinin risk faktörleri ise, Çok eşli olmak, Cinsel ilişkiye 20 yaşından önce başlanmak, Sigara içmek, Bağışıklık sisteminin zayıf olması. Genital organlarda viral ve bakteriyal enfeksiyonların sıkça görülmesi, Çok sayıda doğum yapmak, Sosyoekonomik düzeyin düşük olması, C vitamini ve A vitamini eksikliğidir” diye konuştu.