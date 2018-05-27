Raif Kalyoncu’nun Resim Sergisine İlgi

Sanko Sanat Galerisinin 2017-2018 sezonu son sergisi olarak 11 Mayıs’ta açılan ve 31 Mayıs’a kadar gezilebilecek olan sergide, Raif Kalyoncu’nun 23 eseri yer alıyor.

Sanatın ülkelerin güçlenip kalkınmasında en önemli unsur olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, “Sanatta ne kadar ilerlersek ekonomimiz de o kadar yükselir” dedi.

İnsanın yaşadığı çevreden ve iklimden etkilendiğini de anlatan Kalyoncu, “Sanatçı çevresinden ve kültüründen beslenmelidir. Diğer taraftan bu durum evrensel boyuta taşındığı sürece önem kazanır” diye konuştu.

Resim yapmanın kendisi için yaşam tarzı ve kendisini ifade etme biçimi olduğunu anlatan Kalyoncu, eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan mutlu olduğunu söyledi.