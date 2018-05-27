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27 Mayıs 2018 12:22

Raif Kalyoncu’nun Resim Sergisine İlgi

Trabzonlu Ressam Raif Kalyoncu’nun Sanko Sanat Galerisi’nde açtığı 8’inci kişisel resim sergisine sanatseverler ilgi gösteriyor.

Raif Kalyoncu’nun Resim Sergisine İlgi

27 Mayıs 2018 12:22

Sanko Sanat Galerisinin 2017-2018 sezonu son sergisi olarak 11 Mayıs’ta açılan ve 31 Mayıs’a kadar gezilebilecek olan sergide, Raif Kalyoncu’nun 23 eseri yer alıyor.


Sanatın ülkelerin güçlenip kalkınmasında en önemli unsur olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, “Sanatta ne kadar ilerlersek ekonomimiz de o kadar yükselir” dedi.


İnsanın yaşadığı çevreden ve iklimden etkilendiğini de anlatan Kalyoncu, “Sanatçı çevresinden ve kültüründen beslenmelidir. Diğer taraftan bu durum evrensel boyuta taşındığı sürece önem kazanır” diye konuştu.


Resim yapmanın kendisi için yaşam tarzı ve kendisini ifade etme biçimi olduğunu anlatan Kalyoncu, eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan mutlu olduğunu söyledi.




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