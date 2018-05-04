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04 Mayıs 2018 16:44

Ramazan Ayı öncesi camilerde hazırlıklar sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelindeki camilerin düzenli olarak temizlendiğini Ramazan Ayı boyunca da temizleme işlerinin devam edeceğini söyledi.

Ramazan Ayı öncesi camilerde hazırlıklar sürüyor

04 Mayıs 2018 16:44


Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiren ve düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Ayı’nda da temizlik işlerine devam edecek. 2 cami temizlik ekibi ile ilçe genelindeki camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen ekipler, camilerdeki halıları yıkayıp, gül suyu sıkarak vatandaşların güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki cami temizliklerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Mübarek Ramazan ayı öncesi bütün camilerimizi temizliğini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak yılın her ayında temizlik işi düzenli olarak yapılıyor. Böylelikle vatandaşlarımızın çok daha nezih ve temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlayacağız” dedi.




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