Ramazan Ayı öncesi camilerde hazırlıklar sürüyor

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiren ve düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Ayı’nda da temizlik işlerine devam edecek. 2 cami temizlik ekibi ile ilçe genelindeki camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen ekipler, camilerdeki halıları yıkayıp, gül suyu sıkarak vatandaşların güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki cami temizliklerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Mübarek Ramazan ayı öncesi bütün camilerimizi temizliğini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak yılın her ayında temizlik işi düzenli olarak yapılıyor. Böylelikle vatandaşlarımızın çok daha nezih ve temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlayacağız” dedi.