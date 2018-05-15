Ramazan ayı Şehitkamil’de huzur içinde yaşanacak

Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceği sürprizlerle dolu etkinliklerle ilçe halkının yüzünü güldürecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu bir Ramazan Ayı yaşaması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşımızı memnun etmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe olarak huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Mübarek Ramazan Ayı süresince her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Geçtiğimiz Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, mahallelerimizde bu yıl da yapılacak. Bu sene 16 ayrı mahallede çeşitli animasyon gösterilerinin sahneleneceği geleneksel orta oyunu, eğlenceli şovlar ve yarışmalarla dolu güzel bir Ramazan ayı eğlence programı hazırladık. Böylelikle Ramazan ayının sevincini ve bereketini hep birlikte yaşayacağız. Amacımız: çocuklarımıza, gençlerimize mübarek Ramazan ayının önemini anlatmak ve eski Ramazanları tekrar yaşatmak. Ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını yürekten tebrik ediyor, Ramazan ayının ülkemize, milletimize tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Şehitkamil’deki denetimler arttı

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayı öncesi özellikle gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerine olan denetimlerini arttırdı. Denetimlere yönelik açıklama yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan bir anlayışa sahibiz. Belediyemiz, ilçe halkının huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesi için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Market, kasap, pide fırını gibi gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerine yapılan denetimlerde: ruhsat, gramaj, ambalaj, boya-badana, genel temizlik, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları gibi konulara dikkat ediliyor. Denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirme yapan ekipler, kuralları ihlal eden iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil’deki tüm camiler ibadete hazırlandı

Şehitkamil Belediyesi, İslam ailemi açısından ayrı bir önem taşıyan Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşların huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesi için ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Belediyemiz bünyesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelindeki tüm camilerde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışmaları yaptı. Özveriyle çalışan temizlik ekiplerimiz, ilk olarak cami içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları temizliyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılıyor ve caminin güzel kokması sağlanıyor. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine olanak sunuluyor” şeklinde konuştu.

10 bin aileye gıda yardımı yapılacak

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gıda yardımı dağıtımını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yapılan gıda yardımını bu yıl da yapacağız. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından gönderilen malzemelerimizi 30 kilodan oluşmak üzere: 5 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 5 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 5 kilogram bulgur ve 5 litre ayçiçek yağı gıda paketi haline getirdik ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 10 bin dar gelirli ailemize Ramazan ayında gıda yardım kolilerini teslim edeceğiz. Tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

16 mahallede çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilecek olan etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. Şehitkamil Belediyesi tarafından hazırlanan gezici TIR, 16 ayrı mahallede Ramazan Ayı süresince iftar sonrası mahalle sakinlerine çeşitli etkinlikler sunacak. Özellikle çocuklara hitap edecek etkinliklerde: animasyon gösterileri, gölge oyunu, ödüllü yarışmalar, eğlenceli şovlar, balon şov ve geleneksel orta oyunu gösterileri düzenlenecek. Gösterilerin ilki, 18 Mayıs Cuma günü 21.00-23.00 saatleri arasında Arıl Mahallesinde start alacak. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan programlar: 21 Mayıs Pazartesi Aktoprak Mahallesi, 22 Mayıs Salı Göksüncük Mahallesi, 23 Mayıs Çarşamba Acaroba Mahallesi, 24 Mayıs Perşembe Bağbaşı Mahallesi, 25 Mayıs Cuma Beykent 3. Etap Mahallesi, 28 Mayıs Pazartesi Burak Mahallesi, 29 Mayıs Salı Fıstıklık Mahallesi, 30 Mayıs Çarşamba Seyrantepe Mahallesi, 31 Mayıs Perşembe Merveşehir Mahallesi, 1 Haziran Cuma İncilikaya Mahallesi, 4 Haziran Pazartesi Karşıyaka Korutürk Caddesi, 5 Haziran Salı 29 Ekim Mahallesi, 6 Haziran Çarşamba Şirinevler Mahallesi, 7 Haziran Perşembe Beykent 1. Mahallesi ve 8 Haziran Cuma günü Gazikent Mahallesi’nde yapılarak son bulacak.