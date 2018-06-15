Ufuk Tekbaş, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların da insanlar kadar hak sahibi olduğunu dile getirerek, Ramazan Bayramı’nda sahipsiz hayvanların bulunduğu barınakların ziyaret edilmesi çağrısında bulundu.

Yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi, barınma ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamanın yanı sıra yuva bulmasını da sağlayan Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’nin (CAHİDE) Başkanı Ufuk Tekbaş, tüm canlıların da insanlar kadar hak sahibi olduğunu belirterek, bayramda gönüllülerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Başkan Tekbaş, Karakız Barınağı, çoğu trafik kazası ya da gördüğü işkence sonucu sakat, kör kalan, sahibi tarafından terk edildiği için mutsuz olan birçok canı barındığını anlatarak, yeni yuvalarını bulana ve insanlara güvenlerini tekrar kazanana kadar bu barınakta yaşayacak olan hayvanlara sayıları bir avucu geçmeyen gönüllülerin baktığını kaydetti. Ancak barınakta bulunan dostlarımızın sayıları gibi ihtiyaçları da her geçen gün arttığını vurgulayan Başkan Tekbaş, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların da insanlar kadar hak sahibi olduğunu dile getirerek, “Ne yazık ki bu bilinç tam olarak oluşmadığı için onların yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz. Keşke durum böyle olmasa. Biz, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği olarak kendimizi yaşam alanı bırakmadığımız hayvanlara bakmakla yükümlü hissediyoruz. Sadece Gaziantep değil, elimizden geldiği kadar çevre illerdeki hayvanların da yardımına yetişmeye çalışıyoruz" dedi

Beklentilerinin maddi olmaktan çok manevi destek olduğuna da vurgu yapan Tekbaş, "Bu iş gerçekten gönüllü kişilerin desteği ile yapılacak bir iş. Ancak yeterli gönüllümüzün olmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsanlar bol vakti olmadığını belirtiyor. Biz herkes için uygun bir zaman olduğuna inanıyoruz. Bu uygun zamanlardan biri de bayramlar. Bayramlarda barınağa yapılacak ziyaretlerin küçük dostlarımızı çok sevindireceğine eminim. Yağmur, çamur demeden yol gözleyen kara burunlular kendilerini ziyarete gelenleri minnet ve sevgiyle karşılıyor. Onları ziyarete gelirken evinizde kullanmadığınız battaniyeleri, kullanmadığınız yastık, çarşaf, paspasları getirebilirsiniz İlla ki mama almanıza gerek yok. Makarna ve süt alarak da onları sevindirebilirsiniz. Barınaktaki hayvanlar sadece sokak köpekleri veya kedileri değil, barınakta güçten düştüğü için sahibi tarafından terk edilen ya da kaza sonrası yaralanan at ve eşekler de bulunuyor. Ziyarette onların da ilgiye ve sevgiye nasıl muhtaç olduklarını daha iyi anlayacaksınız" diye konuştu.