Ramazan’da doların etkilemediği tek ithal meyve hurma

Türkiye’de Ramazan ayında en çok tüketilen gıda ürünlerinden biri olan hurma, son döviz dalgalanmalarından etkilenmeyen tek ithal meyve oldu. Türkiye’de en büyük hurma ithalatçılarından olan Nefisso Kuruyemiş, hurmanın Ramazan ayının en çok satılan ürünlerinden biri olduğunu açıkladı. Yıllardır hurma ithalatı yaparak kendi şubelerinde farklı hurma çeşitlerini müşterileri ile buluşturan Nefisso Kuruyemiş yetkilileri, doların etkilemediği tek ithal meyvenin hurma olduğunu belirterek 3 yıldan beri hurma fiyatlarının artmadığını ve aynı olduğunu söyledi.

Ramazan’da en fazla tüketilen hurma çeşitleri ve hurma alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren Nefisso Kuruyemiş yetkilileri, “Ramazan ayında en çok tercih edilen hurma türü Kudüs hurması ve Medine hurması dediğimiz Mebrum Hurma oldu. Hurma alırken en çok dikkat edilmesi gereken husus ürünün fiyatı ve hurmanın taze olması. Ucuz satılan hurmalarda genellikle güve bulunuyor. Nefisso Kuruyemiş olarak hurmanın faydalarını müşterilerimize sürekli anlatıyoruz. Hurmanın faydaları, karbonhidrat, mineral, vitamin, doymamış yağ asitleri ve proteinin yanı sıra lif bakımından da son derece zengin bir meyve olan hurma, özellikle su ile tüketildiğinde tokluk hissi sağlıyor. Bu özelliği nedeniyle orucun hurma ve su ile açılması, iftarda aşırı yemeyi, ani kan şekeri ve kan basıncı artışlarını önleyebilir ve vücut ağırlığı denetimine yardımcı olur” dedi.

Hurmanın diğer faydaları

Hurma diğer faydalarından da bahseden Nefisso yetkilileri, "Hurma, besin bileşimi sayesinde, zihinsel ve fiziki yorgunluğu azaltan bir meyvedir. Sahurda bir-iki tane hurma tüketmek gün içinde kan şekerini düzenlemeye ve kan şekeri düşüklüğüne bağlı baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte hurma, içerdiği B vitaminleriyle sinir sistemini destekleyerek gün içinde artan stresi yönetmeye de yardımcı olabilir. Sahur ve iftarda tüketilen hurma, oruçlu iken alınamayan vitamin ve minerallerin karşılanmasına da destek olabilir. Lif içeriği ile toplam günlük lif alımına katkı sağlayan hurma, oruç süresince yavaşlayan sindirim sistemini canlandırmaya ve böylelikle kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Yine karbonhidrat, lif ve protein içeriği ile tokluk hissini sağlayan hurma iftarda aşırı yemeyi ve buna bağlı olarak görülen hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarını önlüyor” ifadelerini kullandılar.

Şeker hastaları da yiyebilir

Nefisso yetkilileri hurmayı şeker hastalarının da yiyebildiğini hatırlatarak, "Türü ve büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, bir adet kuru hurmanın ağırlığı yaklaşık 15 gramdır. Ramazan ayında orucu açmak için bir, iki tane, sahurda da bir, iki hurma tüketilebilir. Ramazan haricinde ise dilediğiniz zaman, özellikle ara öğünlerde yine bir-iki hurma yiyebilirsiniz. Hurma diğer meyvelerle birlikte günlük beslenmede yerini alabilir. Anti diyabetik ilaç veya insülin kullananlar da günde bir-iki tane hurma tüketebilir” şeklinde konuştu.

Nefisso Kuruyemiş mağazalarında, eşsiz Antep fıstığından, karpuz çekirdeğine, her türlü kuruyemişin ve kuru meyvenin sağlığa uygun ve modern bilimsel koşullarda işlenerek, paketlendiği 100’e yakın kuruyemiş, kahve, kuru meyve, iftarlık hurma çeşitleri ve yöresel Antep ürünleri sevenleriyle buluşuyor.

Uzun yıllardır Türkiye’de market ve kuruyemişçilere dağıtımı yapılan Nefisso ürünleri, aynı zamanda Avrupa’da birçok ülkeye ihraç ediliyor.