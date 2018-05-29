Ramazan’da kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme önerileri

Diyetisyen Merve Boztoprak, alınacak bazı tedbirlerle Ramazan ayını sağlık sorunu yaşamadan, kilo almadan, hatta kilo vererek bitirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ramazan ayında beslenme düzenimizin değişmesi, su tüketiminin azalması, tek öğünde fazla yemek tüketimi, hareketsizlik gibi etkenlerin fazla kilo ve sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, bazı uyarılarda bulundu.

“İlk kural sahura kalkmak şart"

Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuşan Boztoprak, "Ramazan ayında beslenme şekli ile öğün saatlerinin değişmesi nedeniyle kilo almak kaçınılmaz hale geliyor. Ancak dengeli bir beslenme düzeni oluşturulduğunda kilo almak bir yana kilo kaybı bile sağlanabiliyor. Kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin Ramazan’da beslenmelerine daha fazla özen göstermeleri gerek. İlk kural sahura kalkmak. Gün içinde açlığın dengelenmesi ve kan şekerinin kontrol altına alınabilmesi için mutlaka sahura kalkmak gerekiyor. Sahura kalkılmadığında vücut dayanabileceğinden çok daha uzun süre aç kalıyor. Bunun sonucunda, açlık kan şekeri daha erken saatlerde düşüp gün içinde halsizlik, uykusuzluk, baş ağrısı, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi problemlere neden olabiliyor. Sağlıklı, sizi tok tutacak yiyeceklerden oluşan bir sahur metabolizmanızı dengeleyecek oruç tutarken rahat etmenizi sağlayacaktır. Porsiyonları bireysel olarak değişmekle birlikte peynir, zeytin, domates, salatalık, yumurta, ceviz, kuru üzüm ve ekmek tüketerek sağlıklı bir sahur yapabilirsiniz" dedi.

"İftarda yemek süresini uzatın"

İftarda hızlı ve aşırı yemekten kaçınılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Merve Boztoprak, "İftar yemeğine sindirimi kolay besinlerle başlayın. Bir kase çorba, 1 dilim peynir, 2 kuru kayısı, 2-3 ceviz tercih edebilirsiniz. İftar yemeğini sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanmış, az yağlı ve yüksek proteinli besinlerle yapmalısınız. Et, tavuk, balık gibi hayvansal proteinlere veya yeşil mercimek, kuru fasulye, barbunya gibi bitkisel proteinlere sofranızda mutlaka yer vermelisiniz. Yemek yerken acele etmeyin ve yemek süresini uzatmaya çalışın.Yediğiniz yemeğin porsiyonu aynı olsa bile yeme sürenizi uzatmanız sindirim sistemi sağlığınız ve kilo kontrolü için faydalı olacaktır" diye konuştu

"Tatlı seçiminize dikkat etmelisiniz"

Ramazan ayında kilo almamızın nedenlerinden birinin de yanlış tatlı seçimi olduğunu dile getiren Boztoprak, "Şerbetli, hamurlu tatlılara bu ay ara vermeniz gerekiyor. İftardan hemen sonra olmamak şartıyla, az şekerli hoşaf, 1 porsiyon güllaç veya diğer meyveli, sütlü tatlıları porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Su tüketimine özen gösterin"

Ramazan’da su tüketiminin çok önemli olduğunu da ifade eden Diyetisyen Boztoprak, “Vücudunuz uzun süre susuz kalacağı için, iftar ve sahur arasında bol su içmeye de özen göstermelisiniz. Su yerine tercih edilen çay, kahve ve asitli içecekler gün içerisinde vücudumuzdaki suyu alıp götürüyor ve bizi susuz bırakıyor. Bu nedenle iftar ve sahurda bu içecekler yerine su tercih etmelisiniz" şeklinde konuştu.

"Yemekten sonra mutlaka yürümelisiniz"

Ramazan döneminde uzun süreli açlığın ardından yapılan yemek seçimlerinin mide-bağırsak sistemini etkileyebileceğini de belirten Boztoprak, "Hareketsizlik ve katı besinlerle beslenme bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına ve dolayısıyla kabızlık probleminin ortaya çıkmasına neden olur. İftardan 1-1.5 saat sonra yapacağınız 30-45 dakikalık orta tempolu bir yürüyüş formda kalmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olacaktır" dedi.