Ramazan’da öfke kontrolüne dikkat

MM Amerikan Hastanesi Psikologu Gonca Hasgül, Ramazan ayında açlık ve susuzluğun etkisiyle pek çok kişinin sıkıntı çektiğini belirterek, insanların öfke kontrolünü sağlayamadığını hatırlattı. Bu durumun ise ağır sonuçları olduğunu kaydeden Hasgül, özellikle açlığın etkisiyle kan şekerinin düşmesi ve insanların psikolojik açıdan gerilmesinin bu durumu tetiklediğini vurguladı. Öfke kontrolüne açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcaklık, sigara bağımlılığı gibi durumlarında etki ettiğini kaydeden Gonca Hasgül, "Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemde tutulan oruç, aşırı sıvı kaybı ve kan şekerinin düşmesine neden olabildiği gibi belki de insanlığın en mutsuzluk verici duygusu olarak nitelenen öfke kontrolünü de zorlaştırabilir. Özellikle sigara bağımlılarının Ramazan ayında öfke kontrolü konusunda, diğer kişilere oranla daha çok zorlandığı aşikardır. Bu problem yalnızca Ramazan ayında ortaya çıkan bir problem değildir. Oruç tutmasanız dahi, eğer sigara bağımlısıysanız sigara içmeyi bıraktığınız andan kısa bir süre sonra vücudunuzda bir takım olaylar dizisi gerçekleşir. Vücudun kendini nikotinden temizleme çabası sonucunda ortaya çıkan mutsuzluk, kilo alımı gibi sebepler öfkenin de artışına sebep olabilmektedir. Bu olayların üzerine bir de açlık, susuzluk, sıcak hava eklenince, oruç tutan sigara bağımlılarının öfkelerini kontrol edebilmeleri gittikçe zorlaşıyor” dedi.

Öfke kontrolünü sağlamak için yapılması gerekenler

Hasgül, Ramazan ayında öfke kontrolünü sağlamak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi vererek, “Rahatsız olduğunuz, söylemek istediğiniz bazı şeyler olabilir. Bunları eğer karşınızdaki kişiye zamanında aktarmazsanız, yani sessiz kalırsanız zaman geçtikçe içinizde biriktirdikleriniz büyür. Bunun sonucunda çevreye veya birine fiziksel ya da sözlü olarak zarar verme tehlikesinden kurtulmak adına, kendinizi düzgün bir biçimde, doğru zamanda, doğru üslupla ifade etmelisiniz. Odak noktanızı sizi öfkelendiren yerden farklı bir yere çevirmelisiniz. 5 saniye boyunca yavaşça nefes alıp ardından tekrar yavaşça yaklaşık 10 saniye boyunca nefesinizi geri vermelisiniz. Bu işlemi birkaç kez uygulayın. Eğer mümkünse, sizi öfkelendiren kişi veya ortamdan uzaklaşın. Ramazan ayına, 11 ayın sultanı denmesinin sebebi açlığın zorluğunu anlamamızı sağlaması, elimizdekilerin kıymetini bilmemizi, birlik ve beraberlik ortamını oluşturması, nefse hakimiyeti arttırması gibi sebeplerdir. Eğer, hiçbir şekilde öfkenize hakim olamıyor, kontrol edemiyorsanız bu noktada yapmanız gereken şey hem kendinizi mutsuz bir hale sokmamak hem de etraftakileri mutsuz etmemek adına profesyonel birilerinden öfke kontrolü eğitimi almak olacaktır” diye konuştu.