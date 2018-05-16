Ramazan’ın vazgeçilmezi ’kahke’

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti kahke, yine sofralardaki yerini aldı. Sahur ve iftar sofralarını süsleyen lezzeti kahkenin yapımına Ramazan ayı ile birlikte başlandı. Un, şeker, mahlep ve sıvı yağ ile yapılan kahke, ekmek fırını ve pastanelerde pişiriliyor. Kilosu 15 liradan satılan kahkeye vatandaşlar, damakta bıraktığı tat ve özel aroması nedeniyle yoğun ilgi gösteriyor.

Kahke için fırın ve pastane çalışanları da yoğun mesaiye başladı. Sadece Ramazan’da yapılan kahke, lezzeti ile sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

35 yıldır mesleğin içinde olan Cuma Yalçın kahkenin Ramazan’ın olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Şu anda Ramazan dolayısıyla kahkelerimizi yapmaya başladık. Kahkemiz un, şeker, mahlep ve sıvı yağ ile yapılır. Hamur 40-45 dakika yoğruluyor. Ondan sonraki aşamada hamurlar nakış gibi işleniyor. Susamladıktan sonra fırına veriyoruz. Kahke Ramazan’a özeldir. Gaziantep’te olmazsa olmazlardandır. Sadece Ramazan’da yapıldığı için hasretle vatandaşlar bekliyordur. Şu ana kadar gelen talepten memnunuz” diye konuştu.