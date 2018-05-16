Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 13:58

Ramazan’ın vazgeçilmezi ’kahke’

Güneydoğu’da Ramazan ayının vazgeçilmez simidi ’kahke’ için mesai başladı.

Ramazan’ın vazgeçilmezi ’kahke’

16 Mayıs 2018 13:58


Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti kahke, yine sofralardaki yerini aldı. Sahur ve iftar sofralarını süsleyen lezzeti kahkenin yapımına Ramazan ayı ile birlikte başlandı. Un, şeker, mahlep ve sıvı yağ ile yapılan kahke, ekmek fırını ve pastanelerde pişiriliyor. Kilosu 15 liradan satılan kahkeye vatandaşlar, damakta bıraktığı tat ve özel aroması nedeniyle yoğun ilgi gösteriyor.


Kahke için fırın ve pastane çalışanları da yoğun mesaiye başladı. Sadece Ramazan’da yapılan kahke, lezzeti ile sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.


35 yıldır mesleğin içinde olan Cuma Yalçın kahkenin Ramazan’ın olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Şu anda Ramazan dolayısıyla kahkelerimizi yapmaya başladık. Kahkemiz un, şeker, mahlep ve sıvı yağ ile yapılır. Hamur 40-45 dakika yoğruluyor. Ondan sonraki aşamada hamurlar nakış gibi işleniyor. Susamladıktan sonra fırına veriyoruz. Kahke Ramazan’a özeldir. Gaziantep’te olmazsa olmazlardandır. Sadece Ramazan’da yapıldığı için hasretle vatandaşlar bekliyordur. Şu ana kadar gelen talepten memnunuz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç