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13 Haziran 2018 18:19

Rektör Dağlı’dan Ramazan bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Dağlı’dan Ramazan bayramı mesajı

13 Haziran 2018 18:19

Dr. Güner Dağlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Bayramlar hoşgörü, birlik ve beraberlik için bir çağrıdır” dedi.


Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, mesajında “Manevi duyguların yoğun yaşandığı, insanların maddi ve manevi paylaşımlarda bulunduğu Ramazan Ayı’nın akabindeki bayram da yine bu duygularla kutlanmalıdır” ifadelerine yer verdi. “Bayramlar yaşantımızın her döneminde var olan ancak bizleri farklı etkileyen günlerdir. İlerleyen yaşlar bizlere bayramların toplum olarak manevi gücünü daha fazla hissettiriyor” ifadeleri de kullanan Dağlı’nın mesajında, “Ailelerin bir araya gelerek kucaklaştığı bayramlarda özellikle ikramlar ön plana çıkıyor. Ramazan Ayı boyunca değişen beslenme alışkanlığı, bayramda ikram edilen tatlı ve ağır gıdalarla, bayram coşkusu yaşamanıza engel olmasın. Bayram kutlaması geleneğinin önemini gençlere uygulayarak anlatmalı ve benimsetmeliyiz. Üniversitemizde karşılıklı hoşgörü, birlik ve beraberlik için de başarılı bir akademik yılı daha tamamlarken, bayramı da aynı coşkuyla karşılıyoruz.Toplum olarak aynı duygularla nice bayramları kutlamak dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun" denildi.




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