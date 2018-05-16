Dr. Ali Gür, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile birlikte Üniversite içerisinde yürüyüş yaparak, İsrail Büyükelçiliğine kudusü taşıma kararı alan ABD’ya ve bu kararı protesto eden sivil Filistinlilere yönelik katlimda bulunan İsrail’e tepki gösterdi.

Kampüs içerisindeki Spor, Kültür Müdürlüğü önünde toplanan Rektör Gür öncülüğündeki öğrenci ve akademisyenler ellerinde taşıdıkları Kudüs’e destek veren pankartlar taşıyıp, İsrail aleyhine sloganlar attı. Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar yürüyen öğrencilerden Kazakistanlı Nargiza Khorshudova, "Filistin halkı yalnız değildir. Gün Hz. Peygamber Efendimiz’in emaneti, insanlığın ortak mirasına, insanı değerlere birlikte sahip çıkma günüdür. Biz Gaziantep Üniversitesi öğrencileri olarak ilan ederiz ki Filistin halkının uğramış olduğu insanlık dışı katliamlara sessiz kalmayacağız. İnsanlığın ortak mirası olan Kudüs’ün İsrail başkenti olmasına asa rıza göstermeyeceğiz. Bu mesele yalnız Filistinlilerin sorunu değil tüm İslam aleminin meselesidir. Herkesin bu meseleye hassasiyet göstermesi lazım" dedi.

Bildirinin okunmasının ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Filistin bir dünya meselesidir. Hassas dönemlerden geçiyoruz. Dünyada az bir grup çığlık misali yükseliyor. Vicdanı olanlar bu çığlığa ses veriyor, yön veriyor. Ama görüyoruz ki büyük bir çoğunluk dünyada sessizliğe bürünmüş, üç maymunu oynuyorlar. Ama ne olursa olsun, Türkiye başta olmak üzere vicdanı her zaman kendisine önemli bir karargah edinmiş Türk toplumu var. İslam coğrafyasında herkes sussa bile susmayacak bir milletimiz var. O yüzden Filistin sadece Arap’ların, sadece Ortadoğu’nun meselesi değil, bütün mazlumların, mağdurların meselesidir" ifadelerini kullandı.

Eylem Rektör Gür, öğrenci ve akademisyenlerin dağılması ile sona erdi