Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün oğlu Furkan Gür dünya evine girdi

Furkan ve Buse Gür çiftinin Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen ve binlerce davetlinin katıldığı nikah töreni GAÜN Öğretim Üyesi Adil Öztekin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Genç çiftlerin nikahını Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç kıyarken, gelin ve damadın şahitliklerini Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü yaptı. Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç nikah sonrasında çiftlere Kur-an'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Milletvekili Ali Şahin nikah cüzdanını geline verirken, Peygamber efendimizin eşine duyduğu sevgisini ifade ettiği “Sevgimiz kördüğüm gibi” sözünden yola çıkarak, çiftlerin bir ömür boyu sevgilerinin kördüğüm gibi bağlı olması temennisinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Çobanevi tesislerinde yapılan Furkan ve Buse Gür çiftinin düğün töreninde gelin ve damat birlikte zeybek oynadı.

Geceye Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Eski Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Jandarma Alay Komutanı Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Eski Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, çok sayıda üniversite rektörü, sanayici ve iş adamlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programda Elazığ ve Gaziantep yöresine ait eserler seslendirilirken, halk oyunları ekibi tarafından yöresel oyunların sahnelendiği gecede misafirler gönüllerince eğlendi.